Год без Паши Техника: Родные почтили память рэпера на кладбище — репортаж Life.ru

Сегодня исполнился ровно год со дня смерти российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева). Он ушёл из жизни 4 апреля 2025 года в возрасте 40 лет в больнице на Пхукете. Как передаёт корреспондент Life.ru, в годовщину трагедии близкие и родные музыканта пришли на его могилу, чтобы почтить память. На кладбище прошёл траурный обряд: священник прочитал панихиду по усопшему.

Вдова Паши Техника рассказала, как прошёл год без рэпера.

Ева Карицкая, бывшая жена и мать их общего сына Ивана, поделилась своими чувствами. По её словам, этот год прошёл очень тяжело и одновременно невероятно быстро — «мгновенно пролетел, но всем было пусто и тяжело».

Родные Паши Техника в годовщину смерти рэпера почтили его память на кладбище. Фото © Life.ru

Девушка призналась, что до сих пор не может смириться с произошедшим в Таиланде. Она считает, что Пашу можно было спасти, и до сих пор переживает из-за этого.

«Меня больше всего гложет момент — то, что произошло в Таиланде. Это, наверное, единственное, о чём я постоянно думаю. И думаю о том, что происходит какая-то несправедливость, что люди остались безнаказанными, что в целом Паша мог бы быть жив, несмотря на то что он был в глубокой зависимости, но просто его окружали не те люди, которые, могли бы ему помочь. Так в целом я вспоминаю его только в хорошем ключе, несмотря на какие-то наши постоянные ссоры, драмы», — рассказала Карицкая.

Особенную боль вызывает последний разговор с мужем перед его отъездом: они сильно поругались, и теперь Ева очень жалеет об этих словах. Особенно трогательно звучит история про их сына Ваню. Мальчик растёт копией отца и очень сильно скучает по папе. В день рождения бабушки Ваня попросил загадать желание, чтобы папа ожил.

Напомним, рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) скончался 4 апреля в Таиланде. По официальной версии, артист умер от некой инфекции в лёгких. Однако есть предположение, что Техник отравился запрещёнными веществами. О наркозависимости певца было известно давно, сам рэпер своё пристрастие к наркотикам не отрицал и уверял, что излечился.