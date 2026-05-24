Фантастическое везение: Парапланеристка выжила после столкновения с самолётом в воздухе

В Австрии легкомоторный самолёт протаранил парапланеристку прямо в воздухе, однако девушка чудом выжила и смогла приземлиться. Подробности невероятного инцидента сообщило издание Kronen Zeitung.

В Австрии самолёт сбил парапланеристку во время полёта.

44-летняя спортсменка стартовала с холма Шмиттенхёэ и летела по прямой над долиной Пинцгау. В этот момент в неё врезалась Cessna, за штурвалом которой сидел 28-летний пилот из Тироля. Винт самолёта буквально изрубил купол параплана.

Женщина с огромным трудом сумела выбросить запасной парашют и уйти от смертельного падения. Она отделалась лишь лёгкими травмами. Самолёт же благополучно сел в аэропорту Целль-ам-Зее.

Всё происходящее зафиксировала нагрудная камера парапланеристки. Спасатели назвали случившееся невероятным везением. Обстоятельства столкновения сейчас выясняются.

