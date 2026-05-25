«Летально для души»: Россиян предупредили об опасности карт Таро, сопоставимой с радиацией

Любое обращение к колдунам, гадалкам и целителям, а также использование карт Таро с точки зрения православия является грехом и расценивается как мерзость перед Богом, заявил протоиерей Виталий Рыбаков. Он напомнил, что в Писании прямо указано: занятия магов, чародеев и гадателей, а также применение их атрибутов — это богопротивное дело, на которое Всевышним наложен однозначный запрет.

По убеждению священника, эзотерика и любые попытки отыскать тайные смыслы через магию глубоко греховны, а доверие духовным сущностям, не связанным с Творцом, представляет собой крайне опасный путь. Сама по себе покупка карт Таро не является прямой сделкой с дьяволом, но вред, который использование этих карт приносит человеческой душе, вполне сопоставим с ущербом для здоровья от радиационного облучения.

«Когда клетки организма умирают от облучения, это становится чрезвычайно опасным явлением для человека. То же самое происходит и при использовании карт: общение с потусторонними силами летально для души», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

