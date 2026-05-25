На пепелище сгоревшего дома в Подмосковье нашли четыре тела

В Московской области произошёл пожар в жилом доме в деревне Евсеево, в результате которого погибли четыре человека. По данным оперативных служб, возгорание произошло ночью.

«Ночью в деревне Евсеево произошло возгорание в жилом доме. В результате него погибли четыре человека, включая двоих детей», — сообщил собеседник ТАСС.

Площадь пожара составила около 28 квадратных метров. К настоящему времени возгорание полностью ликвидировано.

Ранее ЧП произошло утром 21 мая в одной из квартир пятиэтажки в подмосковной Лобне. После оглушительного хлопка обрушилась межквартирная стена, затем начался пожар в двух квартирах. Жертвами трагедии стали два человека: женщина и мужчина. Двоих дочек погибшей — 2 и 11 лет — госпитализировали.