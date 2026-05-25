Уроки «биологии» в машине и стримы: 25-летняя учительница совратила шесть своих учеников

В американском штате Джорджия всплыли шокирующие детали дела 25-летнего педагога Мэрис Николс, обвиняемой в совращении учеников. Учительницу биологии ранее заподозрили в изнасиловании подростка — сначала в подсобке класса, затем в её собственном авто. Однако следствие выявило минимум ещё пятерых её «любимых школьников», сообщает Fox 5.

С одним из них женщина вступала в половую связь в его машине. Другим отправляла откровенные фото и ролики. Одно видео оказалось записью лайв-трансляции, где педагог удовлетворяла себя секс-игрушкой. Зрителями того эфира стали двое ребят младше 16 лет.

Помимо этого, фигурантка подробно описывала двум ученикам в переписке, как хочет заняться с ними сексом. Аналогичные сообщения получила и одна девочка. Взрослая дама посоветовала девочке посмотреть ленту «Пятьдесят оттенков серого», чтобы набраться опыта, а затем обсуждала с ней эту картину.

