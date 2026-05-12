Учительница совратила 15-летнего подростка и разрыдалась в полиции

В США суд вынес приговор бывшей учительнице из Северной Каролины, признанной виновной в изнасиловании 15-летнего подростка. 33-летнюю женщину арестовали в апреле 2025 года. По данным следствия, она около полугода работала в школе округа Катоба. Об этом сообщил телеканал WNYW.

Кейтлин Доун Шронс неоднократно совращала подростка. При этом администрация округа заявила, что пострадавший не являлся учеником этого учебного заведения. Изначально обвиняемой грозило до 30 лет лишения свободы, однако позже она заключила сделку со следствием и признала вину. После задержания педагог расплакалась во время фотографирования в полицейском участке, и эти кадры быстро распространились в сети.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок от 20 до 33 месяцев. Окончательное решение об освобождении будет принимать специальная комиссия. Также суд запретил бывшей учительнице любые контакты с пострадавшим.

Ранее в американском штате Аризона началось расследование в отношении 22-летней преподавательницы, которую заподозрили в насилии над 15-летним школьником. Поводом для обращения в полицию стала информация, полученная родственниками подростка. Мачеха ученика проверила его телефон после появившихся слухов и обнаружила материалы, которые вызвали подозрения.