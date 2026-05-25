

25 мая, 07:16

В чеченском селе Агишты после размыва дамбы эвакуированы десятки семей

В Шалинском районе Чеченской Республики из-за угрозы подтопления проведена эвакуация жителей села Агишты. Из зоны риска вывезли 20 семей, сообщили в администрации муниципалитета.

В населённом пункте зафиксирован размыв дамбы протяжённостью около 300 метров. Сейчас ведётся оценка числа домовладений, которые могли оказаться в зоне подтопления.

«В селе Агишты в связи с риском затопления проведена эвакуация 20 семей», — сообщили в администрации Шалинского муниципального района.

В Челябинской области прорвало дамбу, ЧС грозит затоплением нескольких посёлков
А прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане уничтожил обширные приречные леса и кустарники. Грязевые массы могли перекрыть русло реки Дарвагчай у моря, спровоцировав локальные разливы.

Андрей Бражников
