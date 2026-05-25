Пострадавшую от атаки ВСУ в Старобельске доставили в НМИЦ Приорова в Москве

23-летнюю девушку, пострадавшую от атаки ВСУ на колледж в Старобельске, доставили в федеральную больницу в тяжёлом состоянии. Как рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, она перенесла дорогу удовлетворительно.



«Молодая девушка 2003 года рождения, пострадавшая при атаке укронацистов на общежитие педагогического колледжа в Старобельске, доставлена бригадой службы медицины катастроф в НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова Минздрава России, дорогу она перенесла удовлетворительно, её состояние оценивается как тяжёлое», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Также он рассказал о юноше 2003 года рождения, которого доставили в Москву накануне. Состояние молодого человека остаётся тяжёлым, он находится в федеральном медцентре.

Напомним, 22 мая ВСУ обстреляли пятиэтажку студенческого общежития, где мирно спали 86 человек, среди которых были дети. Прямые попадания буквально сложили дом, погребя под руинами десятки раненых. Военных объектов рядом не было — били целенаправленно по гражданским. Трагедия в Старобельске унесла жизни 21 студента, ещё 65 пострадали. Уже в ночь на 24 мая пришёл час расплаты: Минобороны заявило о массированном ударе возмездия по Украине новейшим оружием, включая «Орешник». Все цели были успешно достигнуты.