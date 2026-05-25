Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам краснокнижных птиц

Согласно результатам орнитологической экспертизы, проведённой специалистами Зоологического института РАН, возведение высотной гостиницы на землях нацпарка «Куршская коса» создаёт прямую угрозу для полутора десятков видов птиц, занесённых в Красную книгу. Пернатые, из-за неспособности различать стеклянные поверхности, могут разбиваться о прозрачный фасад здания.

«Всего было обнаружено 15 охраняемых видов птиц, включённых в Красную книгу Калининградской области и аналогичный перечень Российской Федерации», — рассказал эксперт Андрей Мухин.

В частности, под угрозой оказались западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик и большой кроншнеп. Учёные настоятельно порекомендовали застройщику уменьшить этажность и переработать оформление внешних стен, заменив стекло на иные материалы. Однако вносить неудобные для себя правки в проект он отказался. В итоге финальный проект так и не получил согласования от властей, сообщает газета «Известия».

Напомним, в начале года Куршская коса уже фигурировала в скандалах, когда задержали директора нацпарка. Его отправили под домашний арест по делу о вырубке леса.