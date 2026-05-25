25 мая, 09:09

Строительство отеля на Куршской косе угрожает 15 видам краснокнижных птиц

Обложка © GigaChat / Life.ru

Согласно результатам орнитологической экспертизы, проведённой специалистами Зоологического института РАН, возведение высотной гостиницы на землях нацпарка «Куршская коса» создаёт прямую угрозу для полутора десятков видов птиц, занесённых в Красную книгу. Пернатые, из-за неспособности различать стеклянные поверхности, могут разбиваться о прозрачный фасад здания.

Стресс для животных: Дачникам грозит большой штраф за зеркала

«Всего было обнаружено 15 охраняемых видов птиц, включённых в Красную книгу Калининградской области и аналогичный перечень Российской Федерации», — рассказал эксперт Андрей Мухин.

В частности, под угрозой оказались западный лесной подвид гуменника, серый гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, сорока, чернозобик и большой кроншнеп. Учёные настоятельно порекомендовали застройщику уменьшить этажность и переработать оформление внешних стен, заменив стекло на иные материалы. Однако вносить неудобные для себя правки в проект он отказался. В итоге финальный проект так и не получил согласования от властей, сообщает газета «Известия».

Директор нацпарка «Куршская коса» задержан из-за схемы с вырубкой леса на 12,7 млн

Напомним, в начале года Куршская коса уже фигурировала в скандалах, когда задержали директора нацпарка. Его отправили под домашний арест по делу о вырубке леса.

