20 апреля, 13:15

Стресс для животных: Дачникам грозит большой штраф за зеркала

Обложка © GigaChat / Life.ru

Установка зеркальных заборов на дачах может привести к штрафам до 5 тысяч рублей, если это повредит животным и окружающей среде, предупредил эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, прямого законодательного ограничения на использование отражающих ограждений нет, однако владельцам загородных домов нужно учитывать экологические последствия своего выбора.

Зеркала способны дезориентировать диких животных, поскольку отражают природные элементы, создавая иллюзию открытого пространства. Это нарушает миграционные пути и вызывает стресс среди обитателей леса. Именно поэтому необходимо соблюдать нормы федерального законодательства, защищающего природный мир и его представителей.

«Птицы и мелкие лесные жители налетают на твёрдую гладь и калечатся. Инспекторы Росприроднадзора могут зафиксировать их гибель у такого ограждения. В таком случае вероятен штраф для граждан, который составляет до 5 тыс. рублей», — отметил собеседник NEWS.ru.

Ранее дачникам объяснили, как не нарваться на штраф до 20 тысяч из-за мангала. Кроме того, Life.ru выяснил главные лайфхаки для огородников, у которых есть всего 2 дня выходных.

Борис Эльфанд
