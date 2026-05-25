«Два экипажа на трассе»: Митрополита Иллариона задержали в Чехии «с белым веществом»
Митрополит Илларион.
В Чехии задержан бывший глава Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион. Как пишет пресс-служба священнослужителя в «Телеграме», местные силовики утверждают, что в его авто нашли «четыре контейнера с веществом белого цвета».
Автомобиль митрополита остановили на дороге из храма в Карловых Варах. По словам представителей Илариона, никакого нарушения правил дорожного движения не было, однако документы попросили не только у водителя, но и у пассажира — самого священнослужителя.
Адвокат митрополита заявил, что обстоятельства остановки и последующего досмотра вызывают серьёзные вопросы. Якобы машину на трассе поджидали два полицейских экипажа, а силовики сразу приступили к осмотру и направились к багажнику, где позднее обнаружили четыре небольших контейнера с веществом белого цвета. Что именно это за вещество, экспертиза пока не установила.
Защита подчёркивает, что предварительный досмотр проходил без свидетелей и видеофиксации. Самого митрополита увели в магазин на заправке и не дали ему возможности наблюдать за осмотром автомобиля.
В пресс-службе архиерея отвергают любые подозрения в адрес Илариона и отмечают, что уже длительное время на священнослужителя и православную общину в Карловых Варах оказывается давление с политическим окрасом. Митрополит неоднократно получал анонимные угрозы физической расправы с требованием покинуть место служения.
В 2024 году митрополит Илларион был освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией РПЦ. Причиной этого решения стало несоответствие его образа жизни «образу монаха и священнослужителя». В настоящее время Илларион служит в православном храме Петра и Павла в Карловых Варах (Чехия).
