Девушка разбилась насмерть при падении с «Белых скал» при попытке сделать селфи

В Иркутской области 24-летняя девушка погибла во время фотосъёмки на выступе скалы, под её ногами обрушился грунт. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. Об этом рассказали в региональном СК в мессенджере Max. Начата доследственная проверка по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Днём 24 мая девушка, находясь в районе местности «Белые скалы» в с. Халмушино Усольского района, во время фотосъёмки встала на высокий скальный выступ. Во время спуска произошёл обвал грунта, в результате чего девушка упала со скалы высотой около 100 метров», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что 20-летний шерпа Пхура Гьялжен погиб на склоне Лхоцзе, сорвавшись с высоты около 7000 метров. Пхура Гьялжен из деревни Таме начал подъём к вершине Эвереста 11 мая в 19:00. Он нёс снаряжение из второго лагеря. Несчастный случай произошёл через четыре часа, в тёмное время суток. Шерпа упал чуть ниже третьего лагеря.