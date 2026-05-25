Путин заслушал доклад главы Омской области Хоценко в Кремле
Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Она прошла в Кремле.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин заслушает обстоятельный доклад руководителя региона.
Предыдущая встреча президента с Хоценко состоялась в августе 2025 года. Тогда они обсуждали социально-экономическую ситуацию в Омской области.
В понедельник в графике Путина также были запланированы рабочие встречи, внутренние совещания и мероприятия непубличного характера.
Напомним, Виталий Хоценко был назначен врио губернатора Омской области в конце марта 2023 года. Он сменил на этом посту Александра Буркова, подавшего в отставку. Ранее Хоценко работал в должности председателя Правительства ДНР.
