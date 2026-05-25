«Опера нищих» возвращается: Максим Матвеев сыграет харизматичного Мэкки-ножа в Театре Пушкина

Художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев приступил к репетициям спектакля «Опера нищих». Премьера состоится 17, 18 и 19 сентября на Основной сцене. Главную роль Мэкки-ножа исполнит заслуженный артист России Максим Матвеев. Это его долгожданное возвращение на театральные подмостки.

Пьеса «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта и Курта Вайля была написана в 1928 году и стала культовой во всём мире. В России её впервые поставили в 1930 году в Камерном театре Александра Таирова (предшественнике Театра Пушкина) именно под названием «Опера нищих».

Сюжет разворачивается в Лондоне накануне коронации. Бандит Мэкки-нож тайно женится на дочери предводителя городских нищих, и разъярённый тесть решает сдать зятя властям. Однако у преступника и городского шерифа оказываются старые дружеские связи.

«Работа над «Трёхгрошовой оперой» — моя давняя мечта. Конечно, к мечте всегда страшно прикоснуться, потому что её исполнение одновременно является её смертью, но я многие годы подробно и увлечённо занимаюсь этим материалом, не пропускаю ни одной премьеры по всему миру. Накопленные знания и впечатления заставляют задуматься, что нового я смогу привнести в эту историю», — признался режиссёр.

По словам Писарева, решиться на постановку помогло то, что нашёлся артист с нетипичной для этого образа фактурой — Максим Матвеев. Сам актёр назвал возвращение на сцену возвращением к профессии, подчеркнув, что театральная школа сформировала его как артиста, и он ждал материала, который действительно интересен и актуален. В спектакле также заняты Александра Урсуляк, Елизавета Кононова и другие артисты. Показы также пройдут 13, 14 и 15 октября.

