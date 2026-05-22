Мюзикл «Всё будет Челентано!» покажут в Театре МДМ в ноябре

В Театре МДМ прошла презентация мюзикла «Всё будет Челентано!». Новый проект компании «Бродвей Москва», созданный вместе с Ticketland и Яндекс Афишей, выйдет на большую сцену 6 ноября 2026 года. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе «Бродвей Москва».

Создатели называют постановку авантюрной музыкальной комедией, вдохновлённой эстетикой фестиваля Сан-Ремо, курортным Сочи 1980-х и культовыми фильмами Леонида Гайдая, Георгия Данелии и Эльдара Рязанова. Главный герой Дима Истомин пытается впечатлить девушку и обещает привезти на День города самого Адриано Челентано. После этого начинается цепочка афер, романтических приключений и опасных ситуаций с неожиданной развязкой.

Мюзикл «Всё будет Челентано!». Фото © Пресс-служба «Бродвей Москва»

В спектакль вошли 20 популярных песен итальянской и французской эстрады. Со сцены прозвучат L’Italiano, Soli, Salut, Susanna, Ciao Bambino Sorry и другие композиции из репертуара Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Джо Дассена и Мирей Матье. Для постановки подготовили новые аранжировки, над которыми работал композитор Евгений Загот. По словам авторов проекта, знакомые диско-хиты получили оркестровое звучание, но сохранили энергетику оригиналов. Русские тексты написал драматург Сергей Плотов, известный по мюзиклу «Мамма Мимо!».

«В мюзикле «Всё будет Челентано!» – ни одной проходной песни. Только суперхиты, которые постоянно звучат на радио и в плейлистах. Мы получили эксклюзивные права для создания их русскоязычных версий и использования в нашей постановке. Они всегда создают ощущение праздника. Таким праздником станет наш спектакль, в финале которого весь зал будет танцевать, как это было на каждом показе «Mamma Mia!», — сказал создатель компании «Бродвей Москва», продюсер российских версий «Призрака Оперы», Mamma Mia!, «Чикаго» и «Шахмат», а также мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», автор идеи и творческой концепции Дмитрий Богачёв

Режиссёром спектакля стала Нина Чусова. Она призналась, что музыка Тото Кутуньо сопровождала её с детства, а сам проект станет «комедией-путешествием» по солнечному Сочи 80-х с постоянной сменой ярких локаций. Во время презентации журналистам показали эскизы декораций и костюмов будущего шоу. Гостям также впервые представили русскоязычные версии песен Salut, Amore No, Ciao Bambino Sorry и Se una donna se ne va. Завершился вечер исполнением хита L’Italiano.

Билеты на премьерные показы уже поступили в продажу на сайте проекта, а также на площадках Ticketland, Яндекс Афиша и «Бродвей Москва».

