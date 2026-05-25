Хунту Зеленского обвинили в пренебрежении гуманитарным правом

МИД России заявил, что Киев и его западные союзники грубо пренебрегают нормами международного гуманитарного права после удара по Старобельску. В ведомстве атаку ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета назвали «кровавой» и обвинили украинскую сторону в ударах по гражданским.

«Хунта Зеленского и её западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир своё грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права», — говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве отметили, что произошедшее стало «очередным вопиющим свидетельством» террористической сущности киевского режима. Также в МИД РФ заявили о нарушении Женевских конвенций, Конвенции о правах ребёнка и других международных актов, регулирующих защиту гражданского населения во время конфликтов. После этого российское внешнеполитическое ведомство предупредило о начале последовательных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам.