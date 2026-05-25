Лула да Силва начал курс лучевой терапии после удаления образования на голове
Луис Инасиу Лула да Силва. Обложка © Life.ru
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва уже утром 25 мая приступил к первому сеансу профилактической лучевой терапии. Это вынужденная мера после апрельского хирургического вмешательства, когда высокопоставленному пациенту иссекли злокачественное образование на коже головы. Данные о состоянии здоровья политика раскрыты в официальном бюллетене госпиталя, где он сейчас наблюдается.
«Глава государства продолжит исполнять обязанности главы государства без ограничений, оставаясь при этом под наблюдением врачей», — подчеркнули в клинике.
Инсайдеры из окружения президента сообщили CNN Brasil, что впереди у южноамериканского лидера ещё 14 аналогичных процедур. Общий курс рассчитан на 15 сеансов. Ожидается, что всё лечение будет полностью завершено уже в ближайшие три недели. При этом врачи не вводят никаких ограничений на рабочий график их подопечного.
Ранее в ходе переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным глава Нового банка развития БРИКС Дилма Руссефф сообщила, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил её передать российскому лидеру горячий привет и слова уважения от имени Бразилии; Руссефф также добавила, что для неё большая честь вновь встретиться с президентом России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.