Глава Нового банка развития БРИКС передала Путину привет от Лулы да Силвы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва через главу Нового банка развития БРИКС Дилму Руссефф передал привет и слова уважения лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом Руссефф заявила во время переговоров с российским лидером в Кремле.

По её словам, бразильский президент попросил передать Путину «горячий привет» от имени Бразилии. Руссефф также подчеркнула, что для неё большая честь вновь встретиться с российским президентом.

Глава НБР БРИКС прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих банка, которое впервые пройдёт в Москве 14–15 мая.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Дилмы Руссефф состоялась летом прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Глава РФ обсудил с президентом Нового банка развития БРИКС стратегию банка, его позиции на глобальном Юге и итоги российского председательства в объединении.