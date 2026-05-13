Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 20:46

Глава Нового банка развития БРИКС передала Путину привет от Лулы да Силвы

Лула да Силва. Обложка © Life.ru

Лула да Силва. Обложка © Life.ru

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва через главу Нового банка развития БРИКС Дилму Руссефф передал привет и слова уважения лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом Руссефф заявила во время переговоров с российским лидером в Кремле.

По её словам, бразильский президент попросил передать Путину «горячий привет» от имени Бразилии. Руссефф также подчеркнула, что для неё большая честь вновь встретиться с российским президентом.

Глава Нового банка развития БРИКС передала Путину привет от Лулы да Силвы. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Глава НБР БРИКС прибыла в Россию для участия в ежегодном заседании совета управляющих банка, которое впервые пройдёт в Москве 14–15 мая.

Песков: Путин встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф
Песков: Путин встретится с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф

Предыдущая встреча Владимира Путина и Дилмы Руссефф состоялась летом прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума. Глава РФ обсудил с президентом Нового банка развития БРИКС стратегию банка, его позиции на глобальном Юге и итоги российского председательства в объединении.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Бразилия
  • Лула да Силва
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar