«Дикий» Запад: В США запертая в машине собака подстрелила прохожую из дробовика

В американском штате Небраска собака случайно выстрелила из дробовика и ранила женщину. Об инциденте рассказал местный телеканал KNOP News.

В полицию Скоттсблуффа поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как питомец привёл оружие в действие, говорится в сообщении. Собака приехала к месту происшествия вместе с хозяевами, которые в роковой момент вышли из автомобиля, оставив внутри животное и заряженный дробовик.

Пёс начал ползать по салону и задел ружьё. В результате выстрела пробило дверь машины, а также ранило в руку женщину, которая в этот момент стояла на светофоре неподалёку. Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее Life.ru писал о печальном происшествии в Челябинске, где во время застолья мужчина случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Соседи услышали хлопок, после чего к дому прибыли скорая и полиция.