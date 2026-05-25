25 мая, 18:38

«Дикий» Запад: В США запертая в машине собака подстрелила прохожую из дробовика

В Небраске собака ранила женщину выстрелом из дробовика

Обложка © Life.ru / QWEN AI

В американском штате Небраска собака случайно выстрелила из дробовика и ранила женщину. Об инциденте рассказал местный телеканал KNOP News.

В полицию Скоттсблуффа поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как питомец привёл оружие в действие, говорится в сообщении. Собака приехала к месту происшествия вместе с хозяевами, которые в роковой момент вышли из автомобиля, оставив внутри животное и заряженный дробовик.

Пёс начал ползать по салону и задел ружьё. В результате выстрела пробило дверь машины, а также ранило в руку женщину, которая в этот момент стояла на светофоре неподалёку. Полиция проводит расследование инцидента.

Пенсия с огоньком: 89-летний дед открыл стрельбу из дробовика по чиновникам и судьям

Ранее Life.ru писал о печальном происшествии в Челябинске, где во время застолья мужчина случайно выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Соседи услышали хлопок, после чего к дому прибыли скорая и полиция.

Юрий Лысенко
