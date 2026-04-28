Пенсия с огоньком: 89-летний дед открыл стрельбу из дробовика по чиновникам и судьям

В Афинах произошла серия дерзких нападений с применением огнестрельного оружия. Злоумышленником оказался 89-летний мужчина, который сначала вошёл в здание Единого фонда социального страхования Греции (EFKA) в районе Петралона.

Пенсионер поднялся на четвёртый этаж, выстрелил в потолок, а затем ранил одного из сотрудников в ногу. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Спустя короткое время тот же человек появился в Апелляционном суде Афин. Действуя по тому же сценарию, он снова поднялся на четвёртый этаж и открыл огонь — на этот раз жертвами стали четыре женщины-секретаря. Им также причинены лёгкие ранения.

После атаки преступник бросил дробовик прямо на месте происшествия и скрылся в неизвестном направлении. Мотивы его поступка пока не установлены.

По информации телеканала ERT-news, преступник — бывший сборщик мусора, который ранее проходил лечение в психиатрической клинике. Полиция начала крупномасштабную облаву, распространив в СМИ фотографию подозреваемого. Граждан призывают сообщать о любых его возможных появлениях.

В связи с трагедией здания обоих ведомств оцеплены, работа временно приостановлена. Правительство Греции выразило обеспокоенность случившимся, пообещав ужесточить контроль за оборотом оружия среди лиц с психическими расстройствами.

