Обрыв сети остановил одну из самых загруженных железнодорожных веток в Германии

Движение поездов полностью остановилось на железнодорожной линии между Гамбургом и Бременом. Причина — повреждение контактного провода и лесного пожара, написала газета Bild. Перебои в работе продлились несколько часов.

Машинист регионального поезда компании «Метроном» заметил поломку в районе остановочного пункта Шпрётце в федеральной земле Нижняя Саксония и активировал экстренное торможение.

Спасательные службы оперативно эвакуировали из остановившегося поезда около 500–600 пассажиров. Пострадавших нет, людей переселили на компенсационные автобусы.

Из-за перекрытий часть рейсов отменили, другие перенесли на позднее время. Спустя несколько часов поломка и пожар были устранены. На данный момент полное перекрытие снято, однако на линии сохраняются серьезные перебои в расписании.