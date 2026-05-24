24 мая, 12:34

До 23 выросло число жертв взрыва у поезда на юго-западе Пакистана

Последствия подрыва поезда в Пакистане. Обложка © Х / Ary Sangwan

В пакистанской Кветте жертвами взрыва возле специального поезда с военными стали уже 23 человека, пострадали 47. Уточнённые цифры приводит РИА «Новости» со ссылкой источник в службе безопасности страны.

Тела погибших и пострадавших доставлены в гражданскую больницу города. Собеседник агентства подчеркнул, что цифры остаются предварительными, а спасательная операция ещё продолжается. Большинство жертв — женщины и дети.

По предварительной версии, эшелон сделал остановку, чтобы прицепить вагоны с семьями военных. Люди возвращались домой праздновать Курбан-Байрам. Удар был нанесён именно в этот момент.

Появилось видео с места подрыва поезда в пакистанской Кветте

Напомним, что в пакистанской Кветте прямо на железнодорожных путях подорвали пассажирский состав. Инцидент произошёл в районе Чаман-Пхатак. В момент детонации через этот участок как раз проходил поезд с людьми. Сразу после взрыва на месте развернули спасательную операцию. В настоящий момент неизвестно, что именно сдетонировало и кто может стоять за этой атакой. Правоохранители приступили к расследованию.

Юлия Сафиулина
