Появилось видео с места подрыва поезда в пакистанской Кветте
Последствия подрыва поезда в Пакистане.
В Сети появились кадры с места подрыва пассажирского поезда в пакистанском городе Кветта. В результате атаки погибли 16 человек, ещё более 20 получили ранения.
Последствия подрыва поезда в Пакистане. Видео © Х / Ary Sangwan
Взрыв произошёл в момент прохождения железнодорожного состава через городскую территорию Кветты. После детонации были повреждены не только вагоны поезда, но и автомобили, припаркованные рядом с трассой.
Пострадавших оперативно доставили в местные больницы, где им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают полицейские и следователи, территория оцеплена. Ведётся расследование обстоятельств взрыва.
