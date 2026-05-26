ВККС лишила Момотова статуса судьи в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение прекратить отставку экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Теперь бывший судья лишается всех льгот и выплат, полагающихся при отставке, а также гарантии личной неприкосновенности.

Скандал вокруг Момотова разгорелся ещё в октябре 2025 года. Тогда Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у экс-судьи и его делового партнёра – владельца сети отелей Marton Андрея Марченко – 95 объектов собственности. Общая стоимость конфискованного имущества составила 9 миллиардов рублей.

По версии надзорного ведомства, Момотов фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса. А Марченко при помощи экс-судьи незаконно присвоил 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

На заседании ВККС сам Момотов заявил, что не стал обжаловать решение суда. Причина – изъятое имущество, по его словам, принадлежит не ему, а Андрею Марченко и его сыну Ивану.

«Там нет моего имущества! Получается, я буду бороться с судебным решением, которым взыскано в пользу государства чужое имущество», – пояснил бывший судья.

Виктор Момотов стал судьёй Верховного суда в 2010 году. В 2016-м его избрали председателем Совета судей России. В декабре 2022 года он был переизбран на новый срок. Однако в сентябре 2025 года Момотов подал в отставку с должности судьи Верховного суда.

Ранее Life.ru писал, что на заседании экс-судья заявил, что «после стольких месяцев позора чуть не наложил на себя руки». Теперь же Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его отставку, лишив бывшего судью всех льгот, выплат и гарантий неприкосновенности, которые полагались ему при уходе с поста.