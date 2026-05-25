Экс-судья Верховного суда Момотов чуть не наложил на себя руки после позора

Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов во время судебных слушаний заявил, что едва не свёл счёты с жизнью после позора, которым стало для него выдвинутое обвинение о незаконных доходах. Об этом он рассказал на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, где рассматривают вопрос об отмене его отставки.

«Я после стольких месяцев позора чуть не наложил на себя руки», — подчеркнул Момотов.

Напомним, Момотов уволился осенью прошлого года. Позже Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства 97 объектов недвижимости на 9 миллиардов рублей. Речь идёт в основном об отелях сети Marton. Фигурантами иска также стали предприниматели Андрей и Иван Марченко (отец и сын) и ООО «Гостиница «Вологда». Предположительно, Момотов, оставаясь в статусе действующего судьи, через подставных лиц владел гостиничным бизнесом вместе с Марченко. Высшая квалификационная коллегия судей теперь может лишить его неприкосновенности, а также материального и социального обеспечения.