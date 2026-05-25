Краснов просит Генпрокуратуру подать иски о коррупции против двух судей

Председатель ВС Игорь Краснов распорядился направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных исков к двум судьям. Под удар попали Дарья Фёдорова из Арбитражного суда Москвы и Альбина Адзинова из Верховного суда Карачаево-Черкесии.

В пресс-службе Верховного суда России сообщили РИА «Новости», что основанием стали выявленные у этих судей и членов их семей расходы, не соответствующие задекларированным доходам.

«По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Дарьи Федоровой и судьи Верховного суда Карачаево-Черкесской республики Альбины Адзиновой», — говорится в сообщении.

Ранее в Челябинске Центральный районный суд отправил под стражу заместителя старшего судебного пристава Саткинского городского отделения ГУ ФССП по Челябинской области Наталью Смышляеву. Женщину подозревают в получении денежного вознаграждения. Она также могла передавать конфиденциальные сведения представителю бизнес-структуры.