Недочуб и полувышиванка: Саакашвили устроил себе украинский ребрендинг в тюрьме
Саакашвили отрастил чуб и облачился в украинскую вышиванку для суда
Михаил Саакашвили
Экс-президент Грузии, отбывающий срок на родине, пришёл в рубахе, похожей на вышиванку, и с отросшими волосами, уложенными под чуб. Такой внешний вид заметно отличался от прежнего образа политика.
Саакашвили с 2015 по 2016 год занимал пост губернатора Одесской области и активно участвовал в политической жизни Украины.
По четырём вынесенным приговорам Михаил Саакашвили должен оставаться в тюрьме до 2034 года. Кроме того, продолжается расследование дела о его возможной причастности к разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси. Ранее экс-президент Грузии жаловался на сильное выпадение волос, связывая это с пылью от цементного завода, расположенного рядом с тюрьмой.
