Глеб Калюжный вернулся из армии: актёра встретили мама и коллеги
Актёр Глеб Калюжный завершил службу в армии. Прошёл год с тех пор, как его призвали в Семёновский полк.
Встретить Калюжного после демобилизации пришли мама с цветами, актёр Николай Добрынин и другие коллеги по цеху.
Калюжного призвали 27 мая 2025 года. За время службы он успел выступить с концертом в части.
Кроме того, во время увольнительной актёр сходил на премьеру фильма, в котором сам снялся.
Глеб Калюжный известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки».
