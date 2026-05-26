Глеб Калюжный вернулся из армии: актёра встретили мама и коллеги

Актёр Глеб Калюжный завершил службу в армии. Прошёл год с тех пор, как его призвали в Семёновский полк.

Встретить Калюжного после демобилизации пришли мама с цветами, актёр Николай Добрынин и другие коллеги по цеху.

Калюжного призвали 27 мая 2025 года. За время службы он успел выступить с концертом в части.

Кроме того, во время увольнительной актёр сходил на премьеру фильма, в котором сам снялся.

Глеб Калюжный известен по ролям в сериалах «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки».