Норовирус нашли у сотрудника кухни после заражения 35 кадетов в Красноярске

Норовирус обнаружили у сотрудника кухни, которая готовила еду для кадетского корпуса имени А. И. Лебедя в Красноярске. Предварительные итоги расследования сообщило управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«В ходе расследования у одного из сотрудников кухни, который работал на пищеблоке, обнаружена РНК норовируса. Именно он стал вероятным источником заражения 35 учащихся норовирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства.

Питание в учебном заведении с марта 2026 года организовывала компания «Встреча ВК». По данным Роспотребнадзора, инфекция передавалась через готовые блюда, которые могли быть загрязнены во время порционирования. Заболевшие воспитанники обращались в медпункт с признаками острой кишечной инфекции, сейчас все дети уже здоровы. До начала летних каникул кадеты учились дистанционно.

Проверка выявила на пищеблоке серьёзные санитарные нарушения: в помещениях нашли тараканов, в зоне приготовления холодных блюд не было бактерицидного оборудования, сырьё хранили вместе с готовой продукцией, а в холодильниках отсутствовали термометры. Также, по данным ведомства, на кухне замораживали нереализованную выпечку и хлеб. После массового заражения было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что причиной массового заражения детей в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском предварительно стал сотрудник пищеблока. У него тоже выявили норовирус. Незадолго до вспышки воспитанникам подавали крабовый салат. По словам пищевых технологов, блюда с заправкой не рекомендуется включать в меню летних лагерей.