Сироты отравились в лагере «Уральские зори» из-за сотрудника с норовирусом

Незадолго до вспышки заболеваемости воспитанникам подавали крабовый салат. Пищевые технологи поясняют, что подобные блюда с заправкой вообще не рекомендуется включать в меню летних лагерей. Они относятся к скоропортящимся и быстро становятся идеальной средой для размножения бактерий.

Напомним, что вспышка кишечной инфекции произошла в лагере «Уральские зори» в Башкирии, где отдыхали сироты и дети из малоимущих семей. Признаки заболевания обнаружили у нескольких подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Роспотребнадзор уточняет, что всего пострадали 16 человек. Мать одного из мальчиков рассказала, что сыну стало плохо в первую же ночь — началась рвота и диарея. Такие же симптомы проявились ещё у троих воспитанников и одного взрослого. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.