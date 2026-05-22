22 мая, 15:22

Сироты отравились в лагере «Уральские зори» из-за сотрудника с норовирусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Причиной массового заражения детей в лагере «Уральские зори» под Магнитогорском, предварительно, стал сотрудник пищеблока, у которого выявили норовирус. Такую версию передаёт Роспотребнадзор по Республике Башкортостан

«Результаты ПЦР выявили норовирусную инфекцию в биологическом материале работника пищеблока, который мог явиться источником инфекции. Лабораторные исследования продолжаются. Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Незадолго до вспышки заболеваемости воспитанникам подавали крабовый салат. Пищевые технологи поясняют, что подобные блюда с заправкой вообще не рекомендуется включать в меню летних лагерей. Они относятся к скоропортящимся и быстро становятся идеальной средой для размножения бактерий.

В лагере под Екатеринбургом нашли нарушения после заражения детей норовирусом

Напомним, что вспышка кишечной инфекции произошла в лагере «Уральские зори» в Башкирии, где отдыхали сироты и дети из малоимущих семей. Признаки заболевания обнаружили у нескольких подростков в возрасте от 11 до 15 лет. Роспотребнадзор уточняет, что всего пострадали 16 человек. Мать одного из мальчиков рассказала, что сыну стало плохо в первую же ночь — началась рвота и диарея. Такие же симптомы проявились ещё у троих воспитанников и одного взрослого. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Юлия Сафиулина
