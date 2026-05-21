Сироты и дети из малоимущих семей массово отравились в лагере «Уральские зори»

Массовое отравление произошло в детском лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии. Среди пострадавших — сироты и школьники из малообеспеченных семей, приехавшие из Челябинской области на трёхдневный детский форум.

Как рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ мать 11-летнего мальчика, ему стало плохо уже в первую ночь после заезда. У ребёнка начались сильная рвота и диарея. Похожее состояние было ещё минимум у троих детей и сопровождавшего педагога.

По словам самого школьника, незадолго до ухудшения самочувствия детям в столовой давали крабовый салат. Ребёнка поместили в изолятор, однако вскоре вернули обратно в корпус — мать утверждает, что мест для заболевших не хватало. Сегодня мальчика забрали домой, он продолжает лечение. В эти дни в лагере проходил форум для 150 школьников из Челябинской области.

СК завёл уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В лагере отобрали робы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей. Проводится эпидемиологическое расследование. Управление Роспотребнадзора по Башкирии тоже начало проверку. Там уточнили, что в лагере отравились 16 детей в возрасте 11-15 лет.

«Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора совместно с медицинскими работниками осмотрели отдыхающих. Выявлено 16 заболевших детей, их состояние удовлетворительное. Остальные дети находятся под медицинским наблюдением», — сказано в сообщении ведомства в «Максе».

Лагерь «Уральские зори» принадлежит Магнитогорскому металлургическому комбинату. Ранее родители уже жаловались на антисанитарию, грубость персонала и проблемы с питанием. Несколько лет назад в лагере уже фиксировали вспышку инфекции — тогда отравились около 40 детей. Роспотребнадзор сообщал о нарушениях санитарных норм на пищеблоке, а у заболевших выявили норовирус.