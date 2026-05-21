Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 13:11

Массовое отравление сирот в лагере «Уральские зори» вылилось в уголовное дело

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Республике Башкортостан возбудили уголовное дело после массового заболевания сирот и детей из малоимущих семей в оздоровительном лагере «Уральские зори» Абзелиловского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, у нескольких детей в возрасте от 11 до 15 лет выявили признаки кишечной инфекции. Точное число заболевших сейчас уточняется, но, по данным Роспотребнадзора, их 16. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК сообщили, что следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. В ходе расследования правовую оценку дадут действиям руководства лагеря и его сотрудников.

Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Египте и теперь лечатся платно
Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Египте и теперь лечатся платно

Напомним, в детском лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии произошло массовое отравление. Среди пострадавших — сироты и дети из бедных семей, приехавшие из Челябинской области на трёхдневный форум. Мать 11-летнего мальчика сообщила, что сыну стало плохо в первую же ночь: начались рвота и диарея. Такие же симптомы были ещё у троих детей и одного взрослого.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar