Массовое отравление сирот в лагере «Уральские зори» вылилось в уголовное дело

В Республике Башкортостан возбудили уголовное дело после массового заболевания сирот и детей из малоимущих семей в оздоровительном лагере «Уральские зори» Абзелиловского района. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

По данным следствия, у нескольких детей в возрасте от 11 до 15 лет выявили признаки кишечной инфекции. Точное число заболевших сейчас уточняется, но, по данным Роспотребнадзора, их 16. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В СК сообщили, что следователи проводят комплекс проверочных мероприятий. В ходе расследования правовую оценку дадут действиям руководства лагеря и его сотрудников.

Напомним, в детском лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии произошло массовое отравление. Среди пострадавших — сироты и дети из бедных семей, приехавшие из Челябинской области на трёхдневный форум. Мать 11-летнего мальчика сообщила, что сыну стало плохо в первую же ночь: начались рвота и диарея. Такие же симптомы были ещё у троих детей и одного взрослого.