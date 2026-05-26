26 мая, 09:55

Воздушный щит России за сутки «‎приземлил» 255 дронов ВСУ и три авиабомбы SCALP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP французского производства и сотни дронов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в сводке о ходе СВО 26 мая.

«Средствами ПВО сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности SCALP производства Франции, 10 управляемых авиационных бомб и 255 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении Минобороны России.

В министерстве уточнили, что все эти цели были уничтожены в течение суток в зоне проведения спецоперации.

Ранее расчёт зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» из состава группировки войск «Центр» уничтожил свыше 30 воздушных целей Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении в ДНР. В их числе — крылатые ракеты воздушного базирования SCALP.

Андрей Бражников
