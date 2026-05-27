Прогноз цен на стройматериалы с 1 июня. Как изменится стоимость товаров для ремонта

В конце мая 2026 года на рынке стройматериалов наметились новые тренды. Сколько будут стоить основные товары к летнему сезону и как это скажется на смете по ремонту? 26 мая, 21:45 Стало известно, что будет с ценами на стройматериалы с 1 июня.

Сейчас рынок стройматериалов входит в активную фазу строительного сезона без резких скачков, но с постепенной корректировкой цен. Уже к середине лета отдельные категории начнут умеренно дорожать. В первую очередь это коснётся базовых, так называемых консервативных позиций — песка и бетона. Рост здесь ожидается относительно сдержанный, в пределах 5–7%, поскольку эти материалы традиционно завязаны на объёмы строительства и логистику, а спрос на них стабильно увеличивается в тёплый сезон. Так охарактеризовал ситуацию на строительном рынке управляющий партнёр ГК «Промплан» Никита Бахчеев.

По его словам, по товарам повышенного спроса ситуация будет более заметной. Металл и древесина могут прибавить существенно больше, поскольку именно на эти категории сильнее всего влияет оживление строительной активности. Когда одновременно запускается большое количество объектов, спрос на такие материалы растёт практически моментально, а производители и поставщики начинают корректировать цены вслед за рынком. Особенно это заметно в сегментах, где высокая зависимость от производственных затрат и поставок.

— С начала года заметнее всего подорожала металлопродукция: арматура и листовая сталь выросли в цене на 12–15%. Пиломатериалы и плиты OSB прибавили 12–16%, цемент и бетон — около 9–11%. Утеплители и отделочные материалы подорожали на 5–7%. Производители при этом вынуждены регулярно пересматривать прайс-листы в сторону повышения, иногда раз в 1–2 месяца, — рассказал директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

Основные причины роста, по его словам, носят системный характер. Логистика подорожала на 15–30%, заработные платы в строительной отрасли увеличились на 20–40% за год. Дополнительное влияние оказало повышение НДС до 22%, что добавило к стоимости материалов около 5%. При этом доля импорта в большинстве сегментов остаётся низкой — около 4%, однако общая инфляция издержек продолжает давить на цены.

— На рынке наблюдается парадоксальная ситуация: склады компаний переполнены, спрос снижается, но цены не корректируются вниз. Производители всё чаще переходят на прямые поставки из Китая и Турции, что к осени может несколько замедлить рост цен на сантехнику и осветительное оборудование — примерно на 10–15%, — рассказал Валерий Тумин.

Никита Бахчеев считает, что ожидать резкого и неконтролируемого скачка стоимости стройматериалов с 1 июня не стоит. Скорее, речь идёт о плавном росте в течение сезона. Причём основное удорожание придётся именно на наиболее востребованные позиции, связанные с активным строительством и высоким потреблением со стороны рынка.

— С 1 июня ожидать снижения цен на стройматериалы не стоит, особенно в сегменте декораций, сценических конструкций и выставочных стендов. Рынок уже находится в фазе устойчивого роста, и прогнозы на 2026 год предполагают удорожание в среднем на 5–15% в зависимости от категории материалов. Наиболее заметное давление наблюдается в сегменте металлопроката. Профильные трубы, фермы и листовой металл, используемые для каркасов конструкций, дорожают быстрее остальных позиций и уже показали двузначный рост. Пиломатериалы, фанера и OSB, применяемые для подиумов и обшивки декораций, также прибавили в цене примерно 5–15% с начала года и сохраняют потенциал дальнейшего роста. Отделочные и декоративные материалы — краски, панели и часть светового оборудования — дорожают более умеренно, в пределах 5–7%, на уровне общей инфляции, — рассказал бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

По его оценкам, это означает, что основное удорожание приходится на силовые и несущие элементы конструкций, тогда как визуальная и декоративная составляющие растут в цене медленнее. В этих условиях оптимальной стратегией становится ранняя фиксация цен на металл и древесину под будущие проекты, а также повторное использование уже существующих конструкций, что позволяет снизить влияние рыночных колебаний.

Валерий Тумин считает, что с 1 июня рынок продолжит постепенный рост цен в среднем на 5–15% в зависимости от категории. Речь идёт уже не о сезонных колебаниях, а о системной инфляции издержек, которая охватила строительную отрасль.

— Прогноз на лето и осень 2026 года предполагает дальнейший рост стоимости стройматериалов на 5–10% при высокой волатильности. В отдельных категориях, особенно зависящих от импортного оборудования, удорожание может достигать 15% и выше. Возврата к ценовому уровню 2024 года на рынке не ожидается, — добавил Валерий Тумин.

Он отметил, что оптимальной стратегией для покупателей сейчас остаётся фиксация цен по контрактам и ранние закупки. Откладывание решений до осени может привести к переплате на уровне 7–10%. Наиболее быстрый рост цен сохранится в сегментах металлопроката и бетона, где давление издержек максимальное. Рынок стройматериалов фактически закрепился в фазе устойчивого структурного удорожания.

— На конец мая 2026 года производители окон фиксируют рост цен на компоненты в среднем на 15–20%. Первоначальные прогнозы на первый квартал были умереннее — около 10%, но обострение ситуации на Ближнем Востоке усилило давление. Оконная отрасль остаётся нефтезависимой: несмотря на собственные мощности по переработке, сырьё и компоненты для ПВХ-профиля напрямую привязаны к ценам на нефть и логистике, — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы ГК «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин.

На этом фоне общий спрос на стройматериалы продолжает снижаться. Рынок оконных систем — не исключение. По оценке Melke, падение рынка в целом составляет уже 35–40% по сравнению с прошлым годом.

— Тем не менее часть компаний находит способы не просто выжить, но даже показать рост. В текущих условиях спасает грамотная стратегия: нестандартный маркетинг, честное раскрытие преимуществ продукта и выстроенная партнёрская сеть. Скидки и демпинг, напротив, ведут к убыткам — особенно при текущей маржинальности. Если говорить о ближайшей перспективе: с 1 июня ожидается не столько резкий скачок, сколько закрепление новых цен, — рассказал Никита Петюшин.

