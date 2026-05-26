«Словом можно убить»: Андреева вспомнила ошибку в эфире, едва не ставшую трагедией

Журналистам стоит помнить о силе слова и необходимости всегда перепроверять подаваемые факты. Об этом заявила известная телеведущая Екатерина Андреева в ходе встречи с участниками Школы юного журналиста в национальном центре «Россия». По её словам, работа в СМИ — это не только про эфиры или популярность. Она также подразумевает большую ответственность.

«Если вы ошибетесь, это уйдёт в эфир и будет растиражировано... Проверьте все факты: фамилии, названия местности, ударения. Личная ответственность — обязательное качество для любого журналиста, телеведущего и всех, кто работает со словом. Словом можно убить — нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся», — пояснила Андреева.

Телеведущая привела показательный пример. На заре тысячелетия, когда страна переживала трагедию с подводной лодкой «Курск», её коллега случайно записала в погибшие прокурора, который занимался расследованием тех событий. Сюжет в прямом эфире увидела мама мужчины, тут же схватившаяся за сердце. Лежавшую на полу женщину спасла соседка, решившая зайти за солью.

«Вот пример того, как непроверенная информация может нанести реальный вред», — указала телеведущая.

Ранее Екатерина Андреева сразила на повал подписчиков личной страницы в социальной сети. Телеведущая, разменявшая шестой десяток, опубликовала фото в леопардовом купальнике. Журналистка призналась, что отправилась в путешествие.