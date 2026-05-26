Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 мая, 13:27

Зеленский впервые за семь лет встретился с лидерами фракций в Раде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский проводит встречи с руководителями парламентских фракций и групп на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, вместе с Зеленским во встречах участвуют Давид Арахамия, Руслан Стефанчук и Кирилл Буданов*. Гончаренко* уточнил, что переговоры проходят поочерёдно с Олегом Кулиничем, Юрием Бойко, Антониной Славицкой, Игорем Палицей, Юлией Тимошенко, Дмитрием Разумковым и Петром Порошенко*. Кто будет представлять «Голос», пока не решено.

Такой формат, как отметил нардеп, используется впервые за семь лет правления Зеленского. На фоне этого встреча выглядит как попытка киевского режима срочно сверить позиции с ключевыми группами в Раде.

Ранее стало известно, что перед ударом «Орешника» Владимир Зеленский срочно покинул Киев. Даже в украинских соцсетях, где царит пропаганда, всё больше сторонников киевского режима начинают в нём сомневаться. Они пишут, что в момент ответного удара политик сбежал в Германию, зная о нём заранее.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Александра Мышляева
