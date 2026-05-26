Нож решит далеко не всё: Пластические хирурги переживают наплыв клиентов, мечтающих стать ИИ-версиями себя
Пластические хирурги столкнулись с нереальными запросами клиентов из-за ИИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio
Пластические хирурги всё чаще жалуются на клиентов, которые приходят к ним с просьбами воплотить в жизнь их «идеальное лицо», сгенерированное нейросетью. Как пишет Business Insider, клиентки хотят кожу без пор, чётко очерчённые скулы, изящный нос, пухлые губы и большие глаза, а мужчины мечтают о широкой линии подбородка, более низких бровях и полных верхних веках.
Особенно тяжёлая ситуация складывается с более возрастными пациентами. Женщины 60–70 лет приносят изображения, где нейросеть омолодила их на четыре десятилетия, и врачам приходится объяснять, что такие стандарты недостижимы даже после самых сложных операций.
«Хирургия, безусловно, не работает на таком микроскопическом уровне детализации», — подтверждает пластический хирург Алекс Каридис в комментарии для британской газеты The Guardian.
Главная проблема заключается в так называемой гиперсимметрии — алгоритмы корректируют асимметрию лица вплоть до миллиметра. Например, если один глаз выше другого на пару миллиметров, то операция никак это не исправит, а вот нейросети — пожалуйста.
Ранее профессор и главный врач одной из клиник Тигран Алексанян редупредил, что попытки скопировать внешность знаменитостей с помощью пластической хирургии часто оборачиваются потерей индивидуальности и гармоничного облика — у каждого человека уникальные анатомические особенности, и перенос «звёздных» черт (например, носа Виктории Бекхэм или параметров Ким Кардашьян) почти всегда даёт дисгармонию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.