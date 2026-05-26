Петербурженка стала жертвой «схемы Долиной», оставшись без жилья и с ипотекой

В Санкт-Петербурге девушка оформила ипотеку на 30 лет, но по итогу может остаться без новенькой квартиры, так как пожилая собственница отказалась съезжать, сославшись на мошеннический обман. Детали истории публикует fMash на Мойке. Сейчас добросовестная покупательница недвижимости ежемесячно платит за однушку в Приморском районе больше 40 тысяч рублей, но никак не может в неё попасть.

Женщина осталась без квартиры в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Лилия Газтдинова решила улучшить свои жилищные условия ещё в 2024 году. Она продала свою небольшую студию и нашла просторную однушку в Петербурге за 8,5 миллиона рублей. Сделка проходила через риэлторское агентство. Сначала женщина насторожилась, что 79-летняя собственница продаваемого жилья рассказывает о якобы необходимости переехать к сыну в Австралию, где он работает IT-специалистом. Но в соцсетях пенсионерки Лилия нашла фото из Австралии, что рассеяло её подозрения в нечестности старушки.

Лилия взяла ипотеку, отдала пенсионерке деньги и начала ждать переезда. Однако прежняя собственница вдруг заявила, что никуда не съедет, так как её обманули мошенники. Выплаченные за жильё средства она тоже не вернула, сказав, что всё до копейки отдала аферистам. Психологическая экспертиза уже подтвердила, что в момент продажи пенсионерка не осознавала своих действий. Лилия обратилась в суд. А пока ей приходится тратиться на оплату съёмной квартиры и ипотеку.

Ранее в Госдуме подготовили инициативы, которые должны лучше защитить добросовестных покупателей недвижимости при оспаривании сделок. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и закон о госрегистрации недвижимости. Ключевая идея — не допускать ситуации, когда жильё возвращают прежнему владельцу раньше, чем покупатель полностью получает обратно свои деньги.