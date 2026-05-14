Юрист объяснил, как обезопасить сделку с недвижимостью от «схемы Долиной»

Нотариальное удостоверение сделок с жильём не является панацеей и не гарантирует безопасность покупателя, заявил в разговоре с радио Sputnik правозащитник и адвокат Михаил Салкин. Тем не менее, по его словам, нотариус обязан разъяснить продавцу, что право собственности утратится, а взамен ему выплатят деньги.

При этом обман может произойти, если сделку оспорят. В этом случае квартира вернётся первоначальному владельцу, а покупателю придётся самому требовать денежную стоимость. Кроме того, нотариусы не являются экспертами по проверке вменяемости и дееспособности.

Сделки по аналогии с делом Ларисы Долиной оспариваются не потому, что человек был психически невменяем, а потому что находился под внешним воздействием, и под этим влиянием приходил к нотариусу, убеждая, что всё в порядке, а затем передавал деньги от продажи квартиры мошенникам, объяснил эксперт.

Ранее россиян предупредили об излюбленной схеме мошенников с фальшивой доверенностью. По словам юриста, злоумышленники взламывают личный кабинет жертвы на «Госуслугах» и загружают туда фальшивый документ.