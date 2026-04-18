В Росреестре рассказали о новых правилах при дарении недвижимости

С января 2025 года договор дарения недвижимости между гражданами в России обязательно требует нотариального удостоверения — без этого оформить переход права в Росреестре не получится. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.

Дарственная — один из самых популярных способов передачи жилья. Раньше для этого было достаточно обратиться в МФЦ с договором. Теперь закон изменился, но не все собственники об этом знают.

«Теперь такой договор, заключённый между гражданами, должен быть обязательно удостоверен нотариально. Новый порядок препятствует заключению сделок, совершённых под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств», — сказал эксперт.

Нотариус проверяет законность сделки, разъясняет сторонам смысл договора, сверяет его с реальными намерениями. По желанию нотариус сам направляет документы в Росреестр в электронном виде — регистрация права занимает один день. За год действия нового закона в Иркутской области зарегистрировали почти семь тысяч прав на квартиры и дома на основании договоров дарения.

