Нотариусы развеяли популярные мифы о сделках с недвижимостью

Россияне часто ошибаются, считая, что после развода жильё автоматически принадлежит тому, на кого оно оформлено. Об этом РИА «Новости» рассказали в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

«Существует немало мифов вокруг сделок с недвижимостью, которая была приобретена в браке», — сказано в сообщении.

Если квартира была совместной собственностью супругов, она сохраняет такой статус и после развода, пояснили в ФНП. Поэтому продать или подарить её без согласия бывшего супруга рискованно — сделку могут оспорить в суде.

Нотариусы советуют официально разделить имущество сразу после расторжения брака. Если спора нет, это можно оформить соглашением у нотариуса.

Ещё один частый миф касается дарения. Некоторые хотят передать квартиру «с условиями» или оформить дарственную вместо завещания, не понимая последствий.

В ФНП напомнили, что при дарении право собственности переходит сразу. Новый владелец может распоряжаться жильём по своему усмотрению, а отменить такую сделку потом крайне сложно.

