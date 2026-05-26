Губернатор Воробьёв рассказал о работе Единого центра поддержки бойцов СВО

Единый центр поддержки участников СВО, открывшийся в Мытищах 7 мая, объединил в одном пространстве ключевые службы — отделения фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО, МФЦ, военкоматы и другие структуры, которые сопровождают военнослужащих и их семьи с момента первого обращения и до решения конкретных вопросов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Глава региона лично посетил центр и ознакомился с его возможностями, отметив, что создание такой площадки было необходимо для удобства и скорости оказания помощи. Он добавил, что власти поставили перед собой задачу, чтобы в каждом муниципалитете были центры, куда могут прийти участники СВО и их родные. Сейчас в Подмосковье насчитывается 420 таких адресов.

«Нужна была единая точка входа, где можно получить консультации по всем вопросам и сразу понять дальнейшие шаги. И теперь в Мытищах ключевые службы работают на одной площадке», — цитирует губернатора 360.ru.

К слову, в Московской области для участников СВО и членов их семей выстроена чёткая система социальной поддержки с удобными цифровыми сервисами, позволяющими быстро оформлять льготы. Об этом ранее рассказал глава региона Андрей Воробьёв.