Несколько месяцев за пару минут: Женщина умерла и очутилась в месте, где нет времени
Британка умерла на восемь минут и рассказала, что увидела по ту сторону
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ
Жительница Великобритании Брианна Лафферти рассказала о пережитом во время клинической смерти, которая длилась восемь минут. Об этом пишет The Mirror.
Перед случившимся женщина страдала от редкого неврологического заболевания — миоклонус-дистонии. По словам британки, несколько суток она почти не спала и чувствовала сильное истощение.
Лафферти утверждает, что в момент клинической смерти услышала неизвестный голос, который спросил её о готовности к окончанию жизни. После этого, по её словам, она оказалась в пространстве без света и ощущения времени.
Женщина рассказала, что воспринимала происходящее так, будто провела там несколько месяцев, хотя в реальности прошло восемь минут. Также она заявила, что встретила существ, внешне не похожих на людей, но показавшихся ей знакомыми.
После возвращения к жизни Брианне пришлось заново учиться говорить и ходить. По словам Лафферти, пережитое изменило её отношение к смерти и привело к мысли, что сознание может продолжать существовать.
Ранее в Индии в штате Уттар-Прадеш 50-летняя Винита Шукла, которую врачи объявили мёртвой (смерть мозга), ожила по пути на собственные похороны. На шоссе автомобиль попал в яму. Женщина неожиданно снова задышала. Её срочно отправили в нейрохирургическую клинику Пилибхита. Муж позвонил домой и приказал прекратить все приготовления к прощанию.
