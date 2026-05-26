Несколько месяцев за пару минут: Женщина умерла и очутилась в месте, где нет времени

Жительница Великобритании Брианна Лафферти рассказала о пережитом во время клинической смерти, которая длилась восемь минут. Об этом пишет The Mirror.

Перед случившимся женщина страдала от редкого неврологического заболевания — миоклонус-дистонии. По словам британки, несколько суток она почти не спала и чувствовала сильное истощение.

Лафферти утверждает, что в момент клинической смерти услышала неизвестный голос, который спросил её о готовности к окончанию жизни. После этого, по её словам, она оказалась в пространстве без света и ощущения времени.

Женщина рассказала, что воспринимала происходящее так, будто провела там несколько месяцев, хотя в реальности прошло восемь минут. Также она заявила, что встретила существ, внешне не похожих на людей, но показавшихся ей знакомыми.

После возвращения к жизни Брианне пришлось заново учиться говорить и ходить. По словам Лафферти, пережитое изменило её отношение к смерти и привело к мысли, что сознание может продолжать существовать.