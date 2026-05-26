26 мая, 18:49

«Питтсбург» продлил контракт с Малкиным на один сезон

Евгений Малкин. Обложка © ТАСС / AP / David Zalubowski

Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» заключил новое соглашение с Евгением Малкиным. Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

Договор с 39-летним нападающим рассчитан на один сезон. За это время российский хоккеист заработает 5,5 миллиона долларов. Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

В прошлом месяце Life.ru рассказывал, что встреча с «Флоридой Пантерз» завершилась победой «Питтсбург Пингвинз» со счётом 9:4, а Евгений Малкин записал круглую цифру в личную статистику. Российский форвард преодолел рубеж в 1400 результативных баллов за время выступлений в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Юрий Лысенко
