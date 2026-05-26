Швеция вырвала последнюю путёвку в плей-офф ЧМ по хоккею

Сборная Швеции обыграла команду Словакии со счётом 4:2 и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

Победа позволила шведам набрать 12 очков и занять четвёртое место в группе B. Словакия с 11 баллами осталась пятой и завершила борьбу на групповом этапе.

Первое место в группе B гарантировала сборная Канады. Также в плей-офф от этого квартета вышли команды Норвегии и Чехии. Из группы A в четвертьфинал пробились Швейцария, Финляндия, Латвия и США. Канадцы на следующей стадии сыграют с американцами.

Остальные пары станут известны после заключительных матчей группового этапа. Четвертьфиналы пройдут 28 мая, полуфиналы назначены на 30 мая, а финал и матч за третье место состоятся 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.

Тем временем сборная Италии не смогла сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира. В последнем матче группового этапа итальянцы проиграли Словении со счётом 1:5. Они завершили турнир с одним очком и заняли последнее место в группе B.