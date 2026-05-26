Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 18:03

Швеция вырвала последнюю путёвку в плей-офф ЧМ по хоккею

Определены все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Игроки сборной Швеции по хоккею на льду. Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Игроки сборной Швеции по хоккею на льду. Обложка © ТАСС /Валерий Шарифулин

Сборная Швеции обыграла команду Словакии со счётом 4:2 и стала последним участником четвертьфинала чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

Победа позволила шведам набрать 12 очков и занять четвёртое место в группе B. Словакия с 11 баллами осталась пятой и завершила борьбу на групповом этапе.

Первое место в группе B гарантировала сборная Канады. Также в плей-офф от этого квартета вышли команды Норвегии и Чехии. Из группы A в четвертьфинал пробились Швейцария, Финляндия, Латвия и США. Канадцы на следующей стадии сыграют с американцами.

Остальные пары станут известны после заключительных матчей группового этапа. Четвертьфиналы пройдут 28 мая, полуфиналы назначены на 30 мая, а финал и матч за третье место состоятся 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США.

Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею
Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Тем временем сборная Италии не смогла сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира. В последнем матче группового этапа итальянцы проиграли Словении со счётом 1:5. Они завершили турнир с одним очком и заняли последнее место в группе B.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • швеция
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar