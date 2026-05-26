Норвегия впервые за 14 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная Норвегии одержала победу над командой Чехии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года и обеспечила себе выход в четвертьфинал. Встреча на турнире в Швейцарии завершилась со счётом 4:1.

Благодаря этому результату норвежцы впервые с 2012 года пробились в плей-офф мирового первенства. Тогда команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив сборной России со счётом 2:5.

Турнирная таблица группы В. Фото © Life.ru

После шести туров у Норвегии и Чехии по 13 очков, команды занимают второе и третье места в группе B. В заключительных матчах норвежцы сыграют с Данией, а чехи встретятся со сборной Канады.

Тем временем сборная Италии не смогла сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира. В последнем матче группового этапа итальянцы проиграли Словении со счётом 1:5, завершив турнир с одним очком и заняв последнее место в группе B.