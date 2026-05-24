Сборная Норвегии впервые за 15 лет обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Норвегии впервые с 2011 года обыграла команду Швеции на чемпионате мира по хоккею. Матч группового этапа турнира прошёл в Швейцарии.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу норвежцев. Дубль оформил Ноа Стеен, который отличился на 10-й и 34-й минутах. Ещё одну шайбу забросил Эйрик Сальтсен на 50-й минуте. У шведской команды голами отметились Ивар Стенберг и Лукас Рэймонд. При этом на девятой минуте Рэймонд не реализовал буллит.

Последний раз норвежская сборная побеждала шведов на мировом первенстве в 2011 году. Тогда матч завершился со счётом 5:4 после серии буллитов. После этого команды шесть раз встречались между собой на чемпионатах мира, и все игры оставались за Швецией. После победы Норвегия набрала 10 очков в пяти матчах и поднялась на четвёртое место в группе B. Шведская команда с девятью баллами после шести встреч расположилась строчкой ниже.

Следующий матч норвежцы проведут 25 мая против сборной Чехии. Команда Швеции 26 мая сыграет со Словакией.

Ранее сборная Чехии обыграла Швецию в матче группового этапа чемпионата мира со счётом 4:3. Тогда у чешской команды шайбы забросили Матей Блюмель, Доминик Кубалик, Якуб Флек и Иржи Чернох. У шведов отличились Юэль Перссон, Симон Холмстрём и Оливер Экман-Ларссон. После той встречи Чехия поднялась на второе место в группе B, а шведская команда опустилась на пятую строчку. Также в рамках турнира сборная Швейцарии разгромила Германию со счётом 6:1 и одержала третью победу подряд. Действующим чемпионом мира остаётся сборная США.