Италия вылетела из высшего дивизиона ЧМ по хоккею после разгрома от Словении

Сборная Италии не смогла сохранить место в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею. В заключительном матче группового этапа турнира, который проходит в Швейцарии, итальянцы крупно уступили команде Словении.

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу словенской команды. Дубль оформил Ян Дрозг, ещё по шайбе забросили Матиц Тёрёк, Марцел Махковец и Жан Езовшек. У итальянцев единственный гол записал на свой счёт Фил Пьетрониро.

Для сохранения прописки в сильнейшем дивизионе сборной Италии была необходима победа в основное время. Однако команда завершила турнир с одним набранным очком и заняла последнее место в группе B. Элиту мирового хоккея также покинет сборная Великобритании.

В следующем сезоне чемпионата мира, который пройдёт в Германии, их заменят команды Украины и Казахстана.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии впервые с 2011 года обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею (3:2). Дубль оформил Ноа Стеен. Норвежцы набрали 10 очков и поднялись на четвёртое место в группе B, шведы с 9 баллами — строчкой ниже.