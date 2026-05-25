Канада и Финляндия выиграли шестые матчи подряд на ЧМ по хоккею

Финны разобрались с австрийцами (5:2), канадцы не оставили шансов словакам (5:1). Обе сборные продолжают победную поступь на турнире.

Финляндия идёт второй в группе А с 18 очками, столько же у швейцарцев. 26 мая они сойдутся лично — и решат, кто будет первым. Канада лидирует в группе В с 17 баллами. В последнем матче этапа их ждёт Чехия.

Ранее сборная Норвегии впервые с 2011 года обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею (3:2). Дубль оформил Ноа Стеен. Норвежцы набрали 10 очков и поднялись на четвёртое место в группе B, шведы с 9 баллами — строчкой ниже. Также Life.ru писал, что сборная Чехии обыграла Швецию (4:3) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Швейцарии. Чехи набрали 7 очков и занимают второе место в группе B, шведы с 3 очками — пятые.