Четыре боевика ВСУ получили до 23 лет колонии за атаки на мирных жителей ДНР

Четыре боевика ВСУ получили сроки от 21 до 23 лет. Их осудили за жестокое обращение с населением. Также вменяют покушение на убийство мирных жителей и повреждение имущества в ДНР. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

В списке осуждённых — заряжающий 2-го взвода 4-го миномётного расчёта Артём Жура и его сослуживец, наводчик Геннадий Труфин. Также приговор вынесли командиру взвода миномётного расчёта Денису Сивцу и комбатареи 501-го отдельного батальона морской пехоты Сергею Мищенко.

Установлено, что в 2020-2021 годах Мищенко отдавал приказы об обстрелах жилых домов и гражданской инфраструктуры. Атаки не привели к жертвам среди мирного населения. Люди успели укрыться. Однако дома и хозяйственные постройки получили повреждения.

Военных признали виновными в покушении на убийство мирных жителей и обстрелах гражданской инфраструктуры в ДНР. Мищенко получил 23 года лишения свободы. Сивцу назначили 22 года. Труфин проведёт за решёткой 23 года. Жура осуждён на 21 год. Все фигуранты будут отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее суд заочно вынес приговор в отношении гражданина Великобритании Саймона Далби. Он участвовал в боях против российской армии в составе ВСУ в качестве наёмника. По статье о наёмничестве ему назначили наказание в виде тюремного заключения сроком на 13 лет. Правоохранительные органы продолжают работу по аналогичным делам.